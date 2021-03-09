外貿協會9日宣布，「2021年台北國際工具機展（TIMTOS）」線上展將於3月15日至20日上線，共吸引全球968家參展商，是目前台灣國際專業展中，廠商參與線上展覽的最高紀錄，其中外商部分約占20%，參展商將能透過語音、視訊與文字對談，與全球參觀者突破時空限制，拓展數位商機！

貿協指出，參觀者進入TIMTOS 2021 Online線上展，將可依照展館入口區的10大展區分類，或使用關鍵字搜尋，準確的搜尋參展商與產品，與參展廠商進行會議預約及洽商。同時，貿協全球駐點已火力全開洽邀國外參觀者進行預登，並透過媒合機制促成與參展商進行視訊洽談，目前已有近千名來自澳洲、土耳其、俄羅斯、巴西、加拿大等國買主預登或登記報名洽談會。

貿協表示，除了線上虛擬攤位及展品展示，主辦單位亦規劃搭配多元周邊活動，希望可以促成進一步商機及交流，內容包括TIMTOS Glimpse之「智慧製造．工廠巡禮」、TIMTOS Studio線上新品發表、TIMTOS Factory Live工廠直播、智慧機械論壇及線上採購洽談會等，都將陸續於3月15日至20日上線。

另外，貿協指出，為鼓勵國內業者多上線參觀體驗，凡國內參觀者與參展廠商每交換1張電子名片，即可獲得100枚金幣，交換50張電子名片獲得5,000枚金幣者，有機會抽到參觀下屆TIMTOS實體展來回高鐵票；至於國外參觀者，則有機會抽到下屆參觀TIMTOS實體展來回直航機票或iPhone。此外，所有參觀者皆可免費獲本屆線上展參展廠商名錄。

貿協強調，全新的TIMTOS Online形式將為全球金屬加工製造業帶來創新商機及體驗，TIMTOS定位更已從傳統CNC走向智慧製造，從以往注重硬體，至今因應疫情軟硬兼顧，相關趨勢及應用皆可在TIMTOS Online搶先體驗，有關TIMTOS廠商/買主服務與精彩活動預告，可鎖定官網及Facebook粉絲專頁。

(工商 )