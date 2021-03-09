遊戲研發廠商傳奇網路（4994）公告2月營收2.18億元，年減15.3％、月減12.3％；稅前盈餘3,227萬元，較一月減少16.9％；每股稅前盈餘0.29元，也較元月0.35元略減。

傳奇表示，2月份合併營業收入2.18億元，較前月略減一成。主因2月逢開學期間，致營收表現受到限縮。營運團隊將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

傳奇網路表示，全新研發，主打輕鬆詼諧風格的手遊新作《精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎》已在3月2日於雙平台正式上市，遊戲內並推出各種慶祝上市的營運活動，可望帶動接下來的3月營收成長。

展望未來，傳奇網路表示，目前尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃，也持續採取多元化經營策略，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

(工商 )