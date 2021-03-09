根據1111人力銀行的調查，有7成2的上班族蠢蠢欲動，想要透過轉職來追求更好的薪資與福利，為了留住人才，企業在福利上也不斷提升，2020年營收衝上新高的「冠德建設」，不但在年終獎金上讓員工荷包滿滿，回饋員工的同時也回饋社會。為了鼓勵員工投入公益，在冠德建設，員工享有有薪志工假，鼓勵同仁踴躍參與公司所舉辦之公益活動，為企業社會責任貢獻心力。自107起總計舉辦了24場次大小型公益活動，累積超過2200人次攜手參與，包含淨山、淨灘、弱勢照顧、健康競賽等，與同仁們攜手在環境保護與社會責任上盡心。

冠德建設更是首家「把知識當作建築標準配備」的建商，鼓勵員工終身學習更是不遺餘力，除完善的教育訓練制度、期刊圖書免費借閱外，並訂定「冠德建設終身學習計畫」，補助優秀員工攻讀碩博士並取得學位，分為升學補助及專案學習補助，補助比例50%-80%的學費。

同樣照顧員工家庭生活的還有「南陽實業」，成立超過50年，南陽實業要當員工的最佳後盾，不但有結婚補助、生育補助，在總部上班的員工，還可以享有一個小時的彈性上下班時間，讓員工方便接送子女上下學，更有合作的托育中心，新手爸媽不用再為了搶好學校、擠破頭。另外也提供子女教育獎學金，鼓勵員工子女努力向學。

為了讓員工有滿滿幸福感，企業把員工跟眷屬都當作公司的一份子，留住優秀人才，1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了鼓勵人才久任，即日起在1111人力銀行投出履歷，經過面試、錄取、並正式報到後，就可以報名「找到工作送1萬元」活動，只要任職滿三個月即可申請1萬元幸福獎金，希望達到人才穩定就業，企業與人才雙贏的成果。

(中時新聞網)