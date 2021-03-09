有些人明明賺得多，卻沒什麼存款，錢來得快、去得也快，從命理角度來看，很有可能是因為有一雙「漏財手」。運勢命理網站「知命命理」分析，手掌太薄、有漏財紋、手縫寬大或手指修長的人留不住財富，因為花錢速度太快，賺再多也沒用。

▍1.手掌太薄

手的厚度代表福氣的份量，也關係著財運。手掌太薄、或手掌展開時手心是平的、手上肉少又單薄，都是漏財的手，大多都沒有金錢觀念，花錢大手大腳，不會理財，導致自己總是錢不夠用，需要培養正確的理財觀念，無論何時都應該擁有存款。

▍2.有漏財紋

「漏財紋」位於中指和食指間，呈現短小、豎狀，擁有漏財紋的人聚財能力很差，也容易破財，會因為各種意外而損失財富。擁有漏財紋的人想要存錢很難，可以在中指或食指戴一枚戒指，減少破財情況的發生，最重要的還是要掌握正確的理念方法，或投資不動產，將錢被動的存下來。

▍3.手縫寬大

手指併攏時，手指間若是留有縫隙，這就是漏財手相，手指間的縫隙越大，代表漏財程度越嚴重。有這種手相的人，很難將財富抓在手中，平時必須要樹立正確的消費觀念，不能花錢如流水。

▍4.手指修長

手指修長的人，一般會在藝術上的天賦比較高，這類人往往不怎麼看重金錢，導致他們花錢不經腦，甚至會因為衝動花大錢，久而久之，錢財就敗光了。要化解這種情況下的漏財，可以委託家人幫助理財，做好財務規劃，為自己打理財富，這樣就能夠將錢財留住了。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】

(中時新聞網)