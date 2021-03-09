蔡英文總統致詞時推崇台灣科技發展及防疫表現是國際指標。（王文吉攝）

蔡英文總統南下台中參拜神岡順濟宮，感謝神明庇佑她順利連任。（王文吉攝）

蔡英文總統9日南下台中參拜神岡順濟宮及八仙寺，立委何欣純、市議員蕭隆澤、周永鴻、總統府資政李茂盛、沈國榮等陪同參拜，當地百餘位民眾到場歡迎。蔡英文感謝神明保佑她連任，並感謝國人這幾年來一起打拚及神明庇佑，讓台灣科技、防疫成果成為國際指標。

蔡英文循三獻禮獻花、獻果、獻箔後，接著在黨籍民代陪同下走到廟前致詞。她表示，自己連任後，台灣就開始準備應戰新冠肺炎，「全世界都受影響，台灣處理的最好」；很多國家都想要過正常的生活，台灣人除要配戴口罩外，生活還算正常，經濟也沒有受到太大影響。

蔡英文說，政府以最快的速度，給予受到影響的各行各業協助，維持社會穩定、生活正常，經濟也能越來愈好。全世界主要國家去年經濟成長都不理想，但台灣經濟仍繼續成長，更是四小龍第一名，國人覺得當一個台灣人很有面子，這是全民團結，也獲得神明保庇。

蔡英文提到，台灣在國際上得到肯定，是因為台灣人很厲害，包括防疫做得成功、經濟發展得不錯、科技成就很高，台灣變成國際上民主、科技、防疫的指標，感謝國人這幾年來一起打拚，現在獲得好成績。

蔡英文也說，希望神明繼續保庇，人民繼續團結，讓台灣越來越好，國防更強，經濟發展更快，大家生活更好，讓台灣更幸福。

(中時 )