理專A錢案件層出不窮，金管會加強金檢。信託公會9日舉辦信託業務稽核實務研習班，講師檢查局副組長李宗霖直揭2021年金檢重點包括四項：一、應落實執行理專帳戶的監控機制及輪調制度、二、客戶風險屬性評估作業、三、自行基金質借、四、具有履約保證機制之不動產預收款信託受益權不得同意辦理設質及轉讓等，以做為會員建置有效控管作業之參考。 信託公會理事長雷仲達表示，金融業內部控管制度的強化與從業人員操守是維繫客戶信賴的重要基礎，先前金管會針對防範理財專員挪用客戶款項內部作業原則，是就作業面明訂控制點，要求銀行強化控管與查核；然而制度背後更需要企業文化的深耕，才得可能深植員工心中做為行為準則。透過實務的研習，能使信託業理解監理導正的重點方向，以落實內部控制制度。

信託公會秘書長呂蕙容進一步指出，主管機關政策落實與實務執行經驗的分享，可使信託業瞭解各項內部控制及查核機制之控管重點，信託公會都會定期舉辦研習，請主管機關就查核相關業務辦理之缺失或裁罰案件型態，提醒會員單位加強注意防範並切實遵守相關規定，例如，防範理專舞弊必須銀行與客戶一起合作，向客戶加強宣導關心自己帳戶，檢視對帳單內容是否正確、當行員照會確認交易指示內容時須據實回答、不要將存摺與印鑑交給行員保管或將網銀密碼告知行員、及不要與行員間有私人借貸這些重要行為。

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