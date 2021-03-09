訊連(5203)與美國Vypin策略結盟，將訊連FaceMe SDK整合至美國Vypin的eScreener防疫KIOSK自助服務機，打造具備人臉辨識、口罩偵測、感應式手部消毒及偵測體溫功能的非接觸性安控防疫解決方案。

Vypin的eScreener健康偵測站為結合防疫與安控的KIOSK自助服務機，可以非接觸性方式，對進入場域之人員進行額溫量測、檢查是否配戴口罩及進行身分辨識，可支援記錄高達100,000筆資料，用作出勤管理使用。可應用於飯店業、零售店、辦公室等各式場所。

訊連執行長黃肇雄表示：「透過與Vypin合作打造的eScreener自助服務機能夠偵測配戴口罩與否，並在戴口罩時仍能精準辨識人臉，提供企業維持正常運作的客戶體驗及人員出勤控管。」

訊連FaceMe在2021年1月最新公布的NIST測試報告中，於實境照比對測試項目(WILD 1E-5)中以96.98％辨識率，以開發團隊排名高居全球第6。Vypin旗下兩款自助服務機eScreener Max及小尺寸Pro型號皆整合FaceMe人臉辨識技術，滿足各產業不同使用場合需求。

(時報資訊)