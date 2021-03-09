更新內容16:35)彰化市平安街巷弄裡一處民宅9日發生火警，疑似因內有馬達過熱後起火冒煙，濃煙迅速瀰漫，屋內有3名男子，2人及時逃出，1人輕微嗆傷、1人二度灼傷，另有1人在屋內被發現時，已無生命跡象，送往彰化秀傳醫院搶救後宣告不治；起火原因仍有待進一步調查釐清。
彰化縣消防局指出，今天下午3時37分獲報彰化市平安街有集合住宅火警，現場為3樓高RC建築物，2、3樓已冒出濃煙、為三級火災，燃燒樓地板面積10平方公尺；當時到場時約3時46分有1名民眾自行逃出2度灼傷，經撲滅火勢後，再於3時54分救出1名男子已無生命跡象，搶救後仍宣告不治。
根據了解，該處火警民宅，平時作為家庭工廠，41歲洪男雇用兩名33歲員工在屋內進行烤漆作業，一樓也堆放大量紙箱、塑膠籃等，火警發生時嚴重悶燒，加上屋內動線窄小影響逃生。
先行逃出的吳姓員工私下表示，疑似馬達過熱燒壞引發火警，僅輕微嗆傷的他拒絕送醫，而自行逃出的洪男手、臉部有2度燒燙傷，連同已失去生命跡象的33歲謝姓員工，都被消防隊緊急送往彰化秀傳醫院救治。
(中時新聞網)
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