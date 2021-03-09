宥勝今出席福斯商旅露營旗艦車款T6.1 California Ocean在台上市記者會。（粘耿豪攝）

宥勝今出席福斯商旅露營旗艦車款T6.1 California Ocean在台上市記者會。（粘耿豪攝）

去年帶著妻小一家四口進行10個月露營車旅行生活的宥勝，9日為福斯商旅全新世代露營旗艦車款擔任出席嘉賓，被問起近日最熱的桌球明星夫妻檔福原愛、江宏傑鬧婚變新聞，同樣已婚、育有一女一兒的宥勝尷尬笑回：「他們應該多去露營。因為工作太忙、參與運動節目會很累！」談起夫妻相處之道，他認為最重要元素是「理解、溝通」，「溝通包含理解，如果兩人不開心，一定是對彼此有了誤會，溝通，就是好好聽對方說話」。他也坦言那去年10個月的露營車生活中，夫妻倆也經歷很多溝通，幸好「撐下來了」。

被問露營車旅行過程中是否曾經吵架氣到跳車？宥勝笑說，「蕾媽曾經氣到把我趕走！車子停好後，她罵說『你給我走』。走了後怎麼收尾？就再回來啊！就是走到隔壁的海岸、冷靜一下再回來。因為她不止扣住車，連錢包扣留，我哪裡也去不了啊！」他說當時因為同時還要拍頻道影片，旅行與生活緊扣在一起，又要花很多時間剪接，曾經連續三天一直忙剪接，小孩找他時他就要他們去媽媽，「因為我工作狂，就是找了各種藉口在工作，但小孩誰顧？」直到後來溝通過後，把剪接交給別人做，一起分攤照顧小孩，狀況才好轉。

至於現階段是否還想要冒險？宥勝表示，現在就是定居在台中清水，租了一塊地要自己蓋行動木屋，兩個孩子也進學校讀大班和小班，接受正常教育生活，希望他們國中之前是在比較自然的地方，「我自己可能還是會做比較野的事，用大人的方式體驗台灣，例如台灣就有81條林道」，而小孩一開始也需要陪他們慢慢收心，因為露營車還在，他們只要看到就覺得還要去哪裡玩，雖然周一到周五都在學校，但到了週末就很期待出去玩，目前他們都在慢慢適應當中，應該適應得滿好。

回想起那段全家都在車上生活的日子，他說，車子裡冰箱、瓦斯爐、洗手台什麼都有，就只差沒有廁所。很急著找廁所時怎麼辦？他說半夜會準備尿壺，在野外大自然就滿方便，解決後挖洞埋進去，有一次女兒突然想要上大號，但他們剛好在停車場這種不太方便的地方，情急之下就拿出弟弟的尿布撕開，讓女兒便便在上面。

一家人擠在車上緊密相處生活，被問夫妻想親熱、車震時怎麼辦？他笑答：「他們在下舖，我們在上面。下面隔音超好，不會吵到，車子也非常舒服。」不會覺得空間太狹小嗎？他笑回：「這也是另一種情趣和刺激啦！」至於車震頻率，他含蓄地說：「這就是個人生活狀況了，頻率正常。」

宥勝說，因為有那十個月的露營車生活，自己對小孩的理解多了很多，「小孩的語言跟動物有點像，如果不熟，你會不知道他在表達什麼，但相處久了、加上當時又是無法分開，你也沒有別的房間可以躲，就會觀察、發現他們想要表達的，對我來說最大的學習，就是四人的溝通，有找到更和樂的方式」，他說以前小孩吵鬧、他也很累時，尤其女兒的分貝超高，他也會無法溝通，但現在自己會先退一步，「忍一下，先看她要幹嘛，因為肯定有原因，蕾蕾是非常善良、貼心的孩子，稍微觀察一下她就會理解，有時只要抱她一下，就馬上好了」。

他最近復出拍戲，拍戲工作在台北時，就會自己從台中開車或搭車回台北，住在爸媽家。老婆是否會抱怨新的生活模式？「這兩周剛開始這樣的生活，我假日才能回去，一開始也擔心蕾媽一人要扛兩個是否能適應，上周末回去還帶他們去露營，後來發現這樣好像兩個人也有一點喘息的空間，她也可以安排自己的時間，但也可能還在忍吧！哈」。

(中時 )