「台灣第一名模」林志玲前年嫁給日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA，目前定居在日本，過幸福甜蜜的婚姻生活，在此之前她和言承旭情纏17年，是不少粉絲眼中的金童玉女，因此不少人都會將AKIRA和言承旭做比較，日前又有網友發問，如果是其他女生會選誰？

該名網友在PTT發問，AKIRA是「放浪兄弟」現役最資深團員與門面，「身材高壯、舞蹈精湛、演技也有一定水準，外表不能說是帥哥，但整體氣場與穿搭給人一種型男帥哥的感覺」，而言承旭當年更是風靡全亞洲，不只身材高壯、五官精緻，還迷倒了不少櫻花妹，他表示林志玲最後選了AKIRA，「換做是女孩們會選擇誰呢？」

不少網友都立刻站邊，表示最帥的是AKIRA，「當然是AKIRA啊，陽光自信又大方」、「AKIRA啊，有肩膀」、「AKIRA 自信讓一個男人更加帥氣！」、「AKIRA吧，態度大方有自信，而且願意給女生安全感」、「AKIRA真正陽光型男又溫柔」、「AKIRA個性穩重成熟，更適合走一輩子，而且感覺很有內涵」。

網友分析2人各有千秋。(圖/翻攝自IG)

但也有少部分的人選擇言承旭，認為他的魅力和帥臉實在沒話說，也有網友理性分析兩人的優勢，「臉言比較帥，但AKIRA氣場比較強比較man討人喜歡」、「言比較帥」、「言帥在臉 AKIRA帥在態度」、「言比較帥，但是姐夫真的很man，又很有心，中文變超好」。

(中時新聞網)