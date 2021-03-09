為重振受重挫的觀光業，歐盟大力呼籲以疫苗護照為標準開放邊境，大陸外交部也推出被視為疫苗護照的「國際旅行健康證明」，且相關APP已上線。至於學子是否可持疫苗護照赴海外就學，坊間說法甚多，甚至還傳出台灣有留學生被要求，得施打疫苗後，才能到英美大學就學，資深留學專家直說：「多方消息很混亂」，因此學子持疫苗護照進入海外校園，推估到今年8到9月後將成為趨勢。

疫苗已成為全球對抗新冠病毒而渴求的救命良方，大國不只積極推出疫苗，為讓經濟得以復甦，人類移動活動能獲得確保，不少國家地區紛紛推出疫苗護照，但在這部分，台灣皆缺乏，我方不只疫苗數量不足，學子是否能施打到，仍是未定之數，對於國際疫苗護照採認，蔡政府更是不願說清楚。

一名資深留學專家表示，如今各國入境健康策略採取的是「以國論」，像是美國或加拿大等國，海外學子只要持有陰性證明，赴該國就學，便不用隔離，而美國各州防疫又各自為政，德州與密西西比州甚至本周起還可以不用戴口，由此推估，兩州的大學防疫管理做法必然十分寬鬆；但如果是要到大陸，即便持有陰性證明，還是得隔離，各國各地作法大不相同，因此坊間不斷傳出對疫苗護照的渴求，其中又以航空業與旅遊業的期盼最大。

但該名留學專家說，對於各國各地區採用疫苗護照的做法、說法，非常混亂，主要在於疫苗護照權責屬於WHO，再如果即便聯合國取得共識，對疫苗護照表達認同，但各國是否接受，又是大問題。不過他推估再過了3到4個月後，也就是到8到9月間，留學機構或校園採認疫苗護照必然是趨勢。

依照現行況狀來說，諸多原本今年打算赴海外求學的台灣留學生，都因為疫情而選擇留在本國，一部分在語言學校就讀，一部分則是採取線上授課，但如此學習方式都不如預期。

該名留學專家認為，學子海外就學權益，不能再讓疫情而受到影響，推估暑假之後，各國留學機構與校園採認疫苗護照為趨勢。

(旺報 )