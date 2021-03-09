和成欣業股份有限公司為協助基隆市政府推動防疫工作，9日捐贈20部「臉護士智能防疫防護裝置」，市長林右昌除感謝和成企業的用心，也將把機器分配給所有防疫前線單位，強化防疫管制工作。
林右昌表示，和成欣業是國內知名企業，為協助市政府進行防疫工作，特別捐贈20部「臉護士智能防疫防護裝置」，這項裝備整合自動臉部辨識、體溫偵測、自動酒精噴器於一體，不僅採用高科技防疫措施，並提供多重防護功能，大幅減少人員體溫測量等距離接觸，將依各單位需求，分配給市府及本市第一線各區公所等單位，以利強化防疫管制。
林右昌指出，在接受和成欣業股份有限公司捐贈的防疫防護裝置前，市府只能由同仁在門口以額溫槍進行人工測量，如今有了這套防疫利器，對於市府的防疫工作可說是事半功倍，他特別代表市府感謝和成欣業公司回饋社會的用心。
9日進行捐贈儀式，由和成集團邱立堅董事長率領和成菲律賓公司董事長邱柏君、總經理陳世傑及副總經理康水豎代表出席，林右昌在代表受贈之後，也回贈感謝狀。邱柏君表示，希望這批「臉護士智能防疫防護裝置」能有助於市府各單位的防疫工作，更希望社會趕快恢復正常。
(中時 )
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