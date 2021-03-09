高雄觀光工廠大受疫情衝擊，市府找來新銳設計師顏伯駿打造「港都選物所」限量禮盒，9日舉辦發布記者會。（柯宗緯攝）

高市有7家觀光工廠大受疫情衝擊，以台灣滷味博物館而言，業績最慘時期剩1成，如今回溫仍掉半。高市經發局找來金曲獎設計師顏伯駿操刀，以「港都選務所」為品牌，設計聯名款禮盒，限量150份只送不賣，高雄市長陳其邁9日開箱，希望大家力挺。

身兼高市觀光工廠協會理事長的台灣滷味博物館董事長陳秀卿透露，去年受到疫情衝擊，國內旅遊幾乎沒有遊覽車到觀光工廠，衝擊相關產業鏈，業者努力精進創新研發、轉型，如今業績慢慢回升，但較疫情爆發時，只剩5成。

為推廣觀光工廠產品，經發局力邀連續3年擔綱金曲獎視覺統籌的知名設計師顏伯駿，以「開箱海港、物產滿載」為主題設計，運用奇幻手繪插畫，將高雄海港、山海物產等豐饒氣氛融入整替覺，並運用左右對開設計，猶如打開觀光工廠大門，瞬間進入港都的人文歷史與美食文化。

「來高雄的觀光工廠會把你的心留在這裡。」陳其邁指出，未來也將責成農業局、海洋局多學習鄰近國家例如日本的設計，並與電商平台整合實質擴大銷路，充分展現高雄在地產品特色。

市價1400元的觀光工廠限量禮盒，只送不賣，民眾預約3月28日台鐵「鳴日號」從新左營站出發的遊程，可免費獲得，另將透過市長、經發局臉書舉辦抽獎。未來將視市場水溫，有意量產販售，屆時可望壓低售價。

此外，經發局也媒合觀光工廠與雄獅旅遊、KLOOK、KKDAY等旅遊行程、票券平台合作，有高雄觀光工廠專屬頁面，從參觀資訊、門票、體驗活動等有完整介紹，盼帶動觀光工廠經濟回溫。

(中時 )