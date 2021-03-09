美國10年期公債殖利率在今年初突破1％之後，自1月底一路竄升至1.5％以上，日前更觸及1.62％的高位。美國長期公債殖利率飆升使投資人擔憂，以致全球股市近月大幅波動。「鉅亨買基金」表示，此波殖利率快速上升，主因來自於經濟動能轉佳，第三輪紓困案將通過恐使通膨加速上升、資金提前緊縮的預期心理。但從聯準會主席近期重申寬鬆政策來看，美國長期公債殖利率繼續大幅升高的空間有限，持續看好股票型基金今年的表現。

儘管股市遇上美國長期公債殖利率飆升的亂流，依晨星截至今年2月底的數據統計，各天期排名在同類型前10%且為正報酬的基金仍有十餘檔，其中多數為股票型基金。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，第三輪紓困案與疫苗施打，將讓美國消費大幅增長，有助於經濟動能持續好轉，企業盈餘也會因經濟轉佳而提升，將為股市帶來正面效果。因此近期的震盪走勢反而是進場的好時機。

張榮仁表示，美國目前疫苗施打劑數已超過8,000萬劑，平均每日施打劑數從年初的20萬升高至目前的180萬，按照目前疫苗施打進度來看，美國可望於年中前完成全國的群體免疫，生活恢復正常指日可待。除了疫苗施打速度快於預期外，1.9兆美元紓困案可望於本週通過，加上還有金額約2兆美元以上的基礎建設投資，未來數年美國經濟成長率的表現預期都會有不錯的表現。

(工商 )