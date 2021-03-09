趨勢科技宣布啟動2021年度徵才計畫，趨勢科技表示，為了持續培養及擴建完備的資安團隊，積極向各界科技人才招手，今年的人才需求，將以雲端及資安研究領域為目標，以「雲端開發」、「軟體開發」、「資安研究」、「資料科學家」四大領域為主，預計將開放包含雲端開發工程師、軟體開發工程師、資安研究人員、資料科學家等4職缺招募百位新血。

趨勢科技人資協理柯志宜表示，在雲端時代中，高靈活度及快速應變將成組織關鍵競爭力，趨勢科技透過任務導向的敏捷組織管理，鼓勵員工善用雲端和DevOps蒐集到的大量數據及客戶回饋做出正確決策，在多元開放且打破傳統階級氛圍的環境下，每個人在DevOps過程中都有機會站上舞台，成為組織決策者。

趨勢科技今年預計預計開放四大熱門職缺招募共百位新血，包括雲端開發工程師（具備AWS，Azure等雲端平台上開發經驗佳）、軟體開發工程師（具備C，C++，Python，Java，Golang語言能力佳）、資安研究人員、資料科學家（Machine Learning/Data Analysis領域）。

同時，趨勢科技「2021YOUNG趨勢人暑期及全年實習計畫」亦將開跑，預計招募20多位暑期實習生與全年實習生，重點培養雲端架構設計與開發、資安威脅研究、機器學習、使用者經驗等四大類人才，除了提供完善扎實的資安技術培訓課程與工作坊講座，搭配跨部門合作，以及設有Mentor業界經驗傳承機制，深度培育資安新血的軟硬實力。

另外，趨勢科技也將從今年3月起前進校園舉辦企業說明會、博覽會，並安排暑期及全年實習計畫等系列活動，號召各路嚮往挑戰的軟體人才一同邁進雲端資安領域，在數位世界超前建置完備的資安部署。

(工商 )