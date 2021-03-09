比特幣上月創5.8萬新高後接連下跌，一度跌破5萬美元大關，分析師更懷疑加密貨幣熱度已過，然而今（9日）比特幣價格達到5.4萬美元，市值重新站回1兆美元，分析師認為，比特幣一直處「強勢」地位，未來價格上看7.5萬美元。

比特幣9日漲幅逾6.8%，升破5.4萬美元，單日最高達54039美元；而以太幣也大幅上漲，漲幅逾13%。比特幣曾在2月19日時，市值突破1兆美元大關後，僅維持多日便開始下跌，時至今日才第二次重返這一關卡。

Oanda資深市場分析師Edward Moya指出，機構對加密貨幣的興趣依然濃厚，隨著高額押注持續流入加密貨幣市場，看漲比特幣和以太幣的趨勢又回來了。

高盛分析認為，與2017年加密貨幣泡沫不同，這波漲勢反映了投資者對加密貨幣的需求。Evercore ISI策略分析師Rich Ross表示，比特幣目前處於「強勢」地位，未來價格上看7.5萬美元。

據《CNBC》報導指出，ARK投資公司執行長伍德（Cathie Wood）8日專訪中表示，「她相信比特幣會逐漸穩定，成為一般人都能夠投資的資產組合」，虛擬貨幣波動最終可能向固定收益市場，逐漸地被接受，成為新的資產類，並認為，比特幣雖常被稱為數位黃金，但與貴金屬價格連動度不大，和房地產價格關聯較為密切。

(中時新聞網)