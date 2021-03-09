上海出身的維密天使超模奚夢瑤，因參與真人秀，結識澳門賭王何鴻燊小兒子何猷君，節目結束後「姊弟戀」愛火不滅，並於2019年7月宣布結婚，同年10月誕下兒子何廣燊，一家三口過得忙碌而幸福，而昨天(3/8)是奚夢瑤32歲生日，她沒貼夫妻照放閃，反倒貼出老公寵子照，分享日常溫馨時刻，卻意外曝光了豪宅豪奢內裝。

奚夢瑤3年前甜嫁小6歲賭王么兒何猷君，事後證實是「雙喜臨門」，婚後3個月她生下寶貝兒子，同時也是何家第五代長孫，讓賭王在生前圓夢抱到金孫，可以想見奚夢瑤母子在家族內，必定受到重視。

奚夢瑤貼出老公寵子照，意外曝光豪宅內裝照。(翻攝自奚夢瑤微博)

當時就盛傳，何鴻燊向來鼓勵生育，有一慣例是老婆們每添一個家族成員，都能至少獲得5億獎勵金，但此事被何猷君否認，不過仍傳出奚夢瑤婆婆、何猷君母親梁安琪非常開心金孫誕生，砸了5億港幣(約台幣19億)給小倆口買了豪宅，當作產子獎勵，兩人日前上真人秀《幸福三重奏》時，何猷君也吐露媽媽希望早點生、多生點，讓奚夢瑤笑回：「聽起來像豬，老公」，何猷君也覺得隔個3年再生，手足比較好相處。

而昨天是奚夢瑤32歲生日，昨她已先在影音平台上傳短片，寫下「祝我生日快樂！也祝各位姐妹們節日快樂，願大家都能成為更好的自己，都可以『閃閃發光』，嘻嘻！」，何猷君也一同入境，給愛妻獻上甜甜的吻。

同一天，奚夢瑤也在微博貼照，表示生日當天就是過著「一家人的小生活」，照片則是老公何猷君在客廳顧著兒子玩耍爬行，同時也曝光了豪宅內部景況，雖然色系跟結構走清爽、簡約風格，但樓層做了挑高樓中樓設計，搭配大片落地窗，客廳裡放了大沙發、按摩椅還有超大型玩具熊，兩側都還有其他功能的隔間，而樓上還有未曝光的房間等等，佔地相當寬敞豪奢，讓人直呼好舒服好羨慕。

(中時新聞網)