弘昌碾米工廠稻米連續2年銷日，今年首批出貨300公噸，但因水情嚴峻，一期作休耕，二期作是否受影響還有待觀察，恐影響後續交貨。（莊曜聰攝）

弘昌碾米工廠連續2年銷日超過4000公噸，最重要的是通過農藥殘留及重金屬檢驗，日方的608項標準，比台灣一等米檢測項目多出近一倍，包括土壤、水源及契作管理模式及加工都得更用心，弘昌與契作農民溝通，推行友善耕作，噴藥都嚴格控管才順利過關，去年首度銷日就創下亮眼成績，但今年一期作因缺水休耕，後續交貨得靠老天爺幫忙。

弘昌碾米工廠的稻米產銷專業區，契作農地分布區域目前以六甲、下營為主，有近百位農民加入，除了原先一條龍的生產管理模式外，前年還導入智慧農業，以手機APP程式建立田間管理智慧化技術，記錄生產過程，可逐年修正耕作方式，朝友善耕作方向邁進，連肥料、噴藥都得嚴格管制時程，一開始農民還不太能接受，但這也成了銷日關鍵。

去年銷日的7200噸稻米中，弘昌就占了一半以上，與其他銷售公糧相比，還是唯一自營糧商，經理曾耀彬坦言，日方要求高，符合檢驗條件外還要實際考察產地，包括加工廠的衛生安全都要符合水準，這些通通過關，但其實收購價格差異不大，比起利潤，更重要的是農民競爭力的展現。

有了實績帶來信心，原本今年要把周邊官田、柳營納入，擴大契作面積，但缺水使得一期作休耕，計畫整個推遲，且旱象遲遲未獲得紓解，最慢5月底前就得完成稻作育苗工作，才趕得上7月二期作插秧，會不會受到影響，農民都很憂心。

(中時 )