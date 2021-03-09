已婚民進黨立委王定宇爆出和小17歲的美女發言人顏若芳「同居」，不僅多次被直擊進出顏台北住處，女方還貼心開車送王上班，婚外情疑雲引發輿論譁然。事件曝光後，王定宇過往情史也被挖出，據傳他在擔任台南市議員時期，曾與一名女記者交往，卻劈腿現任妻子李淑吟，因此2人結婚時格外低調，並未公開宴客。

《鏡週刊》報導，王定宇最近幾個月以來頻繁留宿在顏若芳的台北住處，2人不僅多次被拍到同進同出，甚至還一起過夜，一週內最多5天都在同住處留宿，有時顏若芳外出不在家，男方也會自行進出，看似熟門熟路；另一方面，女方也數度被捕捉到上演溫馨接送情，貼心地開車送王定宇到立法院上班。

民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝顏若芳臉書）

針對報導內容，王定宇說明，因為顏若芳的住處有多一個房間，「就一個客廳二個房間，我分租一個」，強調他只是向對方承租房間，當作在台北的休息處，2人僅是房東、房客關係；顏若芳則回應，的確有分租一個房間給王定宇，主要是她最近和王定宇比較常有接觸和互動，也常向男方請益政治上的問題。

雖然雙方都否認有不正當男女交往，但消息曝光後，王定宇過往風流情史仍被挖出，再度掀起討論；台南地方人士透露，王定宇年輕時女人緣佳，當選市議員後更是意義風發，曾和地方新聞台一名女記者交往，未料他疑似劈腿在服務處當工讀生的李淑吟，後來還讓對方懷孕，最後2人奉子成婚，女記者只好退出。

王定宇現任妻子李淑吟。（圖／翻攝自李淑吟臉書）

據傳，女記者的乾爹是當地重量級媒體人，得知女方遭遇後大為光火，曾多次對外痛罵王定宇，還放話要到婚禮現場討公道，一度鬧得沸沸揚揚，因此王結婚時刻意低調，只擺了一桌宴請親友，並未對外宴客。知情人士表示，只要是老一輩的台南媒體人，都對此事略知一二，紛紛替女記者打抱不平，如今王定宇爆出桃色風波，地方上並不意外。

《蘋果新聞網》報導，一位不具名人士加碼爆料，王定宇婚後曾和服務處女助理傳緋聞，轉戰立委時還承諾要讓女方接棒議員，不料事後反悔，決定交棒給妻子，讓女助理相當崩潰。王定宇過去受訪時表示，當年結婚時因剛當選議員，不方便收紅包，才沒有盛大舉辦。至於王定宇在地方上的傳聞，李淑吟和女助理皆未有回應。

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(中時新聞網)