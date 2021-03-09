台北市某扶輪社日前向劉一峰神父的愛心農場訂購雞蛋，不過卻在出貨前臨時棄單；幸好消息傳出後，花蓮人很快就把棄單的雞蛋全數買光。（讀者提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮玉里天主堂劉一峰神父長期關懷弱勢，去年成立「愛心農場」，供弱勢飼養蛋雞、種植有機蔬菜販售，創造就業機會，不過台北市某扶輪社日前訂購250盒、約2500顆雞蛋，卻在出貨前臨時棄單，農場志工錯愕不已；幸好消息傳出後，花蓮人很快就把棄單的雞蛋全數買光。

劉一峰神父基金會執行長曾芷騏說，愛心農場雞蛋沒有打廣告，不過大家口耳相傳，廣受好評，吸引不少人購買，且過去販售皆採信任制度，不會先收訂金，而這次該團體一次下定250盒、共2500顆雞蛋，出貨前臨時致電告知說不要了。志工們見雞蛋有生鮮時效，當下十分錯愕、困擾，因而趕緊致電親朋好友推銷。

曾芷騏無奈地說，因擔心劉神父會擔心，知道他絕對不會責怪任何人，所以遲遲不敢把消息告訴他，所幸消息曝光後，花蓮各路善心人士每個人皆一次100、200顆地幫忙購買，讓訂單消化速度很快，被棄單的2500顆雞蛋在上午已全數售罄。

「花蓮人真的很有愛心，謝謝大家！」不過經此次棄單事件，曾芷騏說，未來可能會考慮先收訂金才會出貨。

被玉里鎮民稱作「神父爸爸」的法裔神父劉一峰，25歲來台後，在花蓮奉獻已50餘年，1999年接手花蓮「安德啟智中心」，收容智能障礙者，2019年正式啟用斥資上億的長照機構「安德怡峰園」，照顧老憨兒，同時創建二手物流館，帶領院生、弱勢做資源回收，幫助他們自力更生過生活。

(中時 )