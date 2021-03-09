沈建宏入伍前，陳奕等好友一起幫他剃頭。（達騰娛樂提供）

沈建宏入伍前，陳奕等好友一起幫他剃頭。（達騰娛樂提供）

今年28歲、童星出身的藝人沈建宏，將於3月11日入伍，兵役為期一年。他過去1年多來都在大陸轉投電商直播，因工作忙碌很少運動，最擔心自己體力不好，沈建宏說：「從過年前回台灣之後，我就開始調整自己的生活作息，平時真的太少運動，因為從小拍戲不怕苦，但現在28歲了，身體體能代謝各方面都下降，很怕自己不耐操暈倒，所以最近都約朋友一起打籃球跟跑步，把體力訓練起來！」由於目前感情狀況單身、無牽無掛，所以他完全不用擔心兵變問題。

在當兵前夕，沈建宏邀請了好友陳奕、Teddy、李京恬、陳銳、杜姸Bebe、江晏寧Annie、米恩奇、黃琳、倪倪以及經紀公司達騰娛樂藝人蔡詩羽、張又瑋、郭宇宸以及高中同學共20多人，在KTV歡唱並舉辦「剃頭儀式」，讓大家可以一起參與他人生中的大事。沈建宏專業地準備兩支電動剃刀、兩支剪刀，第一刀由帶了他18年的經紀公司老闆兼乾爹辛誌諭下手，接著是陳奕、Teddy、張又瑋、郭宇宸、蔡詩羽，然後是其他好友及高中同學們20多人輪流上陣，陳奕在一旁指導提醒，請大家不要玩電動剃刀，因為萬一快沒電了剃頭真的會很痛！

沈建宏則大方任由朋友擺布，「原來這樣剃頭太開心了！我發現我朋友有點太多，我一顆頭好像不夠他們剃！一人一刀很快就剃完了！這是我人生頭髮最短的一次，之前拍《阿青，回來了》的時候也有剃過平頭，但沒有這麼短。」

還沒當兵的Teddy說，這是他第一次幫忙剃頭，「滿好玩的！剃完發現建宏很適合平頭，整個五官更立體，超帥的！」好友陳奕大力推薦三合一沐浴乳是必帶用品，「剃了平頭以後，你會很享受那種一瓶從頭洗到腳的感覺，在軍中只能快速迅速」。

當兵時獲獎無數的「績優役男」陳奕，也給了沈建宏很實際的經驗分享，「五月過後天氣炎熱，加上營區人多，因此爽身粉是相當重要的物品；此外零錢與內衣褲也要列入必帶清單。然後可以趁著當兵去體驗之前沒經歷過的，這些都將會成為養分。一生一次機會，只是這次沒劇本，來什麼接什麼，真的會變得不太一樣」。

(中時 )