9日，韓國第二大電池製造商三星SDI表示，2020年研發費破天荒地高達8083億韓元，約7.032億美元，日後希望藉著先進電池技術，在市場上擴大佔有率。

根據三星SDI年度計畫，其研發支出佔其2020年營收的7.2％。

三星SDI一直致力於研發電動車的可充電電池上，希望能將價格壓更低，使用壽命更長，以及充電速度更快，以滿足下游全球汽車製造商的需求。

此外，三星SDI也在儲能系統（ESS）與用於IT產品先進材料上，都有很深的著墨，包括半導體，顯示器與行動裝置。

2020年，三星SDI銷售量年增11.9％至11.3兆韓元，在電動汽車強勁需求帶動下，其營業利益也大增45.3％至671.3兆韓元。

三星SDI預估，包括美國與歐洲等主要全球市場日益嚴格的環保法之下，2021年電動車電池與ESS項目收入將可望增加。

三星SDI補充，將在2021年下半年開始，量產下一代也就是第5代電動車車用電池，以滿足車市對有更高能量密度的鋰離子電池需求。

(時報資訊)