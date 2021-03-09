裕日車(2227)表示，英國受新冠肺炎疫情影響，工廠產能受限，造成目前供車供不應求，今年上半年NISSAN NEW JUKE新世代英倫潮旅正21年式配額僅能提供150台，裕隆日產積極與英國日產爭取更多NEW JUKE配額，以滿足台灣市場需求。

裕日車代理NISSAN品牌，NISSAN NEW JUKE以前衛的造型、奢華質感的內裝，以及搭載多項智行科技配備，在2020年11月上市搶進台灣跨界休旅市場，隨著產品熱銷，首批配額已供不應求。裕隆日產汽車努力爭取全新正21年式引進台灣，並即將於4月到港，然受全球新冠肺炎疫情影響，英國日產產能持續受限，今年上半年NEW JUKE正21年式配額僅能限量引進150台，呼籲消費者及早下訂以免向隅。

裕日車表示，自NEW JUKE正21年式車型開放預接單，市場反應熱烈，但英國生產地仍受新冠肺炎疫情影響，桑德蘭（Sunderland）工廠產能及船期仍未穩定，今年上半年配額僅能限量引進150台，裕隆日產將積極與英國工廠協調，爭取更多配額。

(時報資訊)