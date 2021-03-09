聖暉(5536)及子公司朋億(6613)公布2月營收，聖暉無塵室及機電系統整合工程如預期入帳，單月營收8.8億元，年增6.7％，創歷年同期新高；朋億則略微偏淡，單月營收2.23億元，年減14.08％。

聖暉各地區客戶仍有建廠及擴產的需求，無塵室及機電系統整合工程持續進行，2月營收連三個月創歷年同期高，累計前2月營收21.7億元，年增15.25％。美中貿易戰，導致全球供應鏈重組以及台商回流投資，聖暉整合資源提供全方位機電專業統包工程(EPCM)，持續搶進高端案源市佔率。

受到大陸半導體客戶持續低迷，加上第1季為傳統淡季，朋億前2月累計營收4.48億元，年減18.88％。惟目前大陸半導體、綠能光電等產業客戶需求漸漸回升，配合今年第1季底正式取得銳澤實業不超過55.36％股權，將於第2季開始認列營收，營收狀況有望逐步好轉。

(時報資訊)