42歲大陸影后章子怡，和歌手汪峰婚後育有一對寶貝兒女，並對汪峰和前任所生的女兒「小蘋果」視如己出，近日，有網友巧遇章子怡帶女兒醒醒到海邊戲水，小蘋果全程拿手機拍攝，一家幸福和樂羨煞不少人。

有網友在海邊巧遇章子怡帶女兒去踏浪，穿著高衩泳衣的她，雖然全身包緊緊，但一雙筆直長腿依舊相當吸睛，纖細身材完全不像42歲，讓人驚艷不已，而有個穿白上衣搭黑褲的高挑女孩，全程拿手機拍她們，推測應該就是章子怡繼女小蘋果。

章子怡帶女兒到海邊戲水，高衩泳衣露大長腿。(圖／翻攝自微博)

小蘋果越大越漂亮。(圖／翻攝自微博)

而小蘋果剛好也在社群網站PO出美照，15歲的她已長得亭亭玉立，完全不輸其他星二代。其實，小蘋果和章子怡感情一直很好，上月9日章子怡生日，小蘋果和妹妹醒醒還一起彈琴替她慶生，讓章子怡感動直呼：「這是一份極其珍貴的生日禮物，謝謝我的寶貝們」。

日前章子怡上陸綜《王牌對王牌》宣傳新戲時，汪峰也驚喜帶醒醒和小蘋果錄製祝福視頻，小蘋果更自然直呼章子怡「媽媽」，其實，章子怡之前就曾透露，小蘋果從來沒排斥過她，而且第一次見面就叫她「媽媽」。

章子怡因電影《臥虎藏龍》打開全球知名度，精湛演技備受肯定，出道多年的她，日前首度主演電視劇《上陽賦》，未料播出後卻引來不少負面評論，豆瓣上分數也超低，她表示雖然能接受批評，但還是有點灰心，「好像還沒有太多人去看到它的時候，就已經給它判了一個『死刑』。」

(中時新聞網)