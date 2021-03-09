橘子集團（6180）公告2月份自結營收新台幣11.9億元，月增28％，年增14％，橘子表示，主要是因《新楓之谷》延續1月AWAKE大改版效益，加上本月海外限定新職業「墨玄」上市，創本款遊戲單月營收歷史新高。

橘子也指出，同時配合農曆春節假期，《天堂M》及其他多款遊戲亦推出春節改版活動，挹注2月營收較上月及去年同期皆大幅增長。累計1～2月自結營收達新台幣21.3億元，年減7％，主係去年1月《天堂M》推出新職業「神聖劍士」，基期較高所致。

橘子2月《新楓之谷》正式釋出海外限定的神祕新職業「墨玄」，並祭出「墨玄支援」及「極限燃燒」等活動，維持營運動能。《龍之谷:新世界》的全新職業「機甲學者」及新玩法「暗黑空間」上線，提供玩家全新遊戲體驗；《彈射世界》於2/26~3/2開放繁中版搶先體驗，吸引玩家熱議。

展望3月，橘子表示，《新楓之谷》將首次與台灣高人氣插畫IP「貓貓蟲咖波」獨家合作，引發玩家高度關注。此外，《天堂M》四大經典職業「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」開放預先登錄，改版後更將祭出4張GAMA COUPON，包含可回復強化失敗消失的稀有以上武器/防具等最狂回饋內容；同步開放「職業轉換」及釋出「新副本追加活動」，營運成長可期。

(工商 )