受到春節假期工作天數減少，出貨量少，加上大陸水泥價格微幅下滑，兩岸營運同步衰退，台泥（1101）2月合併營收45.36億元，年減9.28％；台泥指出，隨著假期結束，工程重啟，三月發貨量已逐步增加，預期，首季營運仍可維持正成長。

台泥累計今年1-2月合併營收131.33億元，年增率仍達5.04％。

台泥指出，國內水泥市場在科技廠辦建案增加及房地產建案開工率提升下，春節假期結束後已恢復需求暢旺，預期3月可維持正成長；而中國大陸水泥市場，隨著元宵過後各工地陸續復工，需求與價格可望繼續升溫，也有利大陸市場重啟成長。

市場指出，大陸水泥市場在春節過後，包括長三角沿岸，以及四川、貴州等地，水泥價格都有調漲；加上各地區執行「錯峰生產」等政策，這都有利當地水泥市場供需平衡，包括台泥在內的西進水泥廠，預期第一季的營運仍可有正成長可期待。

台泥指出，2020年的第一季，由於中國大陸疫情影響，營運大受衝擊，基期較低，而今年，在政府基礎建設增加，政策支持下，以台泥目前大陸各廠3月的發貨量來看，整個第一季營運還是會比去年同期成長的。

(工商 )