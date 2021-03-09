台灣不同族群或意識形態的人，對228事件各有詮釋與認知，而原住民族與228事件的關係，卻顯得隱晦，鮮少被討論；國史館台灣文獻館推出《台灣原住民族與228》常設展，重新檢視原住民族在228事件中的角色，以及面對的挑戰。

國史館長陳儀深表示，228事件對台灣各族群都造成重大衝擊，因為台灣文獻館典藏很多早期史料，因此由文獻館彙整策展，希望透過原住民族的觀點，呈現原住民族在228事件中的角色；而據檔案、口述史的記錄，顯示原住民族各有不同的態度，包括中立、協助保護外省人，還有人以個別身分參與反抗等。

1947年228事件發生時，原住民族雖同受波及，或因當時部落社會穩定，山地鄉長皆為原住民族，還有過去對抗日本的慘痛經驗，因此選擇先穩固族人生命；鄒族高一生等人還提出「高山自治」跨族群會議，希望以原住民族為主體，規畫高山自治縣。

後來，原住民族菁英高一生等人被羅織罪名，甚至槍決後才收到不起訴書，造成生命、名譽無法挽救的遺憾，還有後代子孫的驚恐，在後續的白色恐怖中噤聲，甚至逐漸凋零消失。

原住民族轉型正義並非只有政治和解，土地、語言、文化、生活的自主，仍是未竟之業。台灣文獻館常設展分為征服與現代性、政權更迭、228事件的抉擇、覺醒與頓挫，及創傷、平反及未來5大主題，除自身檔案外，引用蒐羅國史館、國家發展委員會檔案管理局等館檔案資料，展場在史蹟大樓。

(中時 )