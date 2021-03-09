澎湖冰花遇上屏東鳳梨，透過大廚巧手，激盪出美味佳餚。（林和生攝）

當價格崩跌的冰花遇上外銷受阻鳳梨，經過屏東餐飲業者集思廣益，激盪出一道道美味佳餚，更貼心製作出「冰花鳳梨美食地圖」，盼能號召民眾一口一口愛台灣，用實際行動力挺辛苦農民。

談起冰花，澎湖青農顏秀臻對它有著濃厚感情，幾年前因物以稀為貴，每斤喊價至1.2萬元，開始吸引不少農民搶種，如今產地價跌至每斤500多元，卻因通路問題，顯得乏人問津。

顏秀臻說，冰花產於每年12月至隔年4月，屬於耐鹽性高的多汁植物，在艱困環境中長得更好，尤其澎湖大氣鹽分高，在莖與葉面上布滿微小卻清晰的透明水珠狀結晶，過去總是拿來作成沙拉，少有其他用途。

今年因緣際會下結識屏東餐飲業者，特地將步入盛產期的鳳梨與冰花入菜，大廚們各展所長，一道道料理端上桌，讓人看到食材的更多可能。

擅長咖哩的宋承恩說，想像來自澎湖的貴客，就要用屏東熱情迎接，因此將新鮮冰花透過酥炸，加上屏東特產鳳梨、檸檬與香蕉，作出冰花三重奏沙拉，適合初春享用；炒飯專家蔡明漢則以10秒內完成20次輕重交迭的運勺，將冰花與米粒結合，同時襯托出它鮮脆口感。

13家名店共激盪出25道料理，更特製冰花鳳梨美食地圖，希望業者力挺農民入菜，消費者也能按圖索驥上門交關。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁呼籲，近期社會大眾踴躍採購鳳梨同時，更鼓勵餐飲業者多開發蔬果入菜，且千萬不要刻意壓低價格賤買，營造一般民眾常吃鳳梨與冰花，帶動餐飲業者固定採購，以實際行動力挺。

(中時 )