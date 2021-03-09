盛唐中醫診所院長呂世明使用含重金屬中藥給病患服用，導致前台中市議會議長張宏年全家等20多人出現鉛中毒情況，市議員張彥彤昨舉辦記者會，年紀最小的受害者賴小妹妹由陸配母親抱著出席，賴母氣憤說，女兒因鉛中毒傷及神經系統，5歲了還得包尿布，呼籲呂世明應站出來、不要卸責。

鉛中毒最小受害者、年僅5歲的賴小妹妹被媽媽抱在懷中，賴母說，女兒因罹患罕見疾病「鉀離子通道病變」，在2019年底到盛唐就診，並服用呂世明開的含重金屬中藥、時間長達8個月，直到事件爆發，女兒檢查發現血鉛值達44.5，已是鉛中毒。

賴母含淚說，女兒現在已經快5歲了，還無法正常大小便，必須包尿布、灌腸，原本四肢無力、無法自行翻身，後經復健情況才改善。因家中經濟不富裕，是因女兒罹患罕病才忍痛給呂看診，每周自費額都要花數百元，無法接受呂世明在事件爆發後避不見面，希望他出來面對。

另名陳小姐昨天也出面指控呂世明，在事件爆發前還刻意換藥，企圖湮滅證據，害得她鉛中毒、現在排便困難。而國民黨台中市黨部前主委陳明振罹癌的妻子也曾服用呂世明開的含硃砂藥物，陳帶著妻子出面控訴，現在全身都痛、走路無力。

張彥彤則痛批，呂世明在使用重金屬中藥事件爆發後還企圖湮滅證據，甚至改名為「呂志霖」，顯示他不但沒有悔意，還企圖卸責與洗白，台中地方法院將於本月11日開庭審理此案，盼能以過失重傷害處理。

(中時 )