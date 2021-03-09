逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股開低走高，終場上漲32.98點，漲幅0.21％，收在15,853.09點；櫃買指數則下殺1.27點，跌幅0.66％，收在190.2點；三大法人進出方面，外資續賣31.02億元，投信買超12.38億元，自營商轉賣2.04億元，惟外資法人於台指期轉賣3,726口多單，累計淨空單部位為23,925口，心態轉趨謹慎保守。

市場利空不斷，包括美國債券殖利率驟升、美元指數走強等，都是造成近期台股表現相對疲弱的原因，加上市場信心不足、追價意願相對薄弱，使多數前日表現強勢之個股，股價未能續強。預期在外資調節動作未歇、市場元氣尚未恢復前，預期整體行情仍會震盪一段時間，直到市場信心恢復、外資買盤歸隊、電子半導體人氣指標股重掌主流角色，並克服10日線與月線反壓等不利的局面，才有望轉強。

不過，就算加權指數仍有回測前低跳空缺口15,410~15,546點，或季線位置區的風險壓力存在，惟對於短線的震盪整理，投資人不必過度憂慮，預期短線經適度換手整理後，後市行情仍持續上看不變。

個股方面，本周納入投資組合的展匯科，遠距商機帶旺營運、車用新品搶市，雖8日強勢攻漲停，惟股價9日下殺拉回。

選股方面，在多頭格局震盪拉回過程中，往往是「低接撿便宜」的大好機會，包括南帝、申豐、勤凱、GIS-KY、鑫禾、鼎元、光鋐、直得、晶宏、騰輝電子-KY、松翰、旭品等，營運續處在趨勢上，逢低仍值得留意。

(工商 )