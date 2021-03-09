證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤的月均線扣抵值將往下扣低，近兩日將是台股多方絕佳的攻擊時間點。台積電8日成交量縮，且近5日K線收盤價亦在相對低檔，多方相對較容易點火。因此，台積電9日拉尾盤發動攻勢，雖最終並未收紅，惟已見到多頭火種，甚至激勵加權指數由黑翻紅，終場上漲32.98點，收在15,853點，出現價漲量增，台股大盤初步止跌訊號出現。展望後市，若近期KD指標能交叉向上，將可望轉為短多型態，屆時投資人可好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的神基，高殖利股成盤面資金避風港，兼具高殖利率及高成長，股價有望持續創高。

選股方面，晶圓代工及IC設計表現仍相當弱勢，就電子股而言，未來主軸仍聚焦於漲價題材的面板、記憶體。此外，低基期的光學鏡頭、MIH聯盟會議題材的鴻家軍亦看好；傳產部分，原油、二線塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運、空運等，投資人可多加留意。

(工商 )