美股科技續下殺，台股9日雖開低震盪收小紅，但因外資擴大匯出，新台幣貶勢加大，盤中終結27元常態，回到28元價位，尾盤央行順勢放手回歸「市場供需決定」，終場收在28.39元1美元的近一個月新低價，貶值8.7分、創近半年單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量17.81億美元、為近二個月單日最大量。

外匯交易員指出，國際美元指數位在92高位整理，美股科技股繼續下殺，台股科技股跟著跌，資金換股操作向傳產移動，使得盤勢震盪加劇，如洗三溫暖。外資連續四個交易日賣超台股，累計逾新台幣900億元，並擴大匯出資金，使得新台幣升勢止步，盤中與前一個交易日相比重挫達3.29角。

外匯交易員認為，這波外資大賣科技股，龐大資金落袋，今年以來至3月9日止，累計狂賣台股達100億美元，換股操作轉向傳產，不需那麼大的資金，「不買股就匯出」，因此近日來陸續加大匯出力道，新台幣一年多來的升值壓力瞬間終結，央行也沒有再進場調節阻升的必要，順勢回歸「市場供需決定」。

外匯交易員推測，美國新任財長葉倫一上任就放話，要強硬處理匯率操縱國，台灣已進入觀察名單，加上從去年11月以來持續進場買匯阻升，反應在外匯存底三個月累計爆增402億美元，恐進一步直接被列入匯率操縱國。因此央行趁新台幣好不容易回跌，盤中干預及尾盤調節同時順勢退場，也算釋出與美財政部後續溝通的誠意。

11日央行總裁楊金龍將赴立法院財委會做業務報告，10日書面報告出爐，去年下半年買匯金額公布答案，若干預金額超過GDP的2％，美國財政部最快4月將發布的最新一期匯率報告，極可能將台灣列入匯率操縱國。

(工商 )