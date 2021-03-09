昨（8日）晚美股表現兩極，以傳產股為主的道指創下收盤新高，相反新經濟股主導的那指跌2.4％，港股三日累挫1,339點後，9日見逾一個月低位後V型反彈，收盤升逾兩百點。

香港信報報導，恒指開盤漲124點，報28,665點，但A股下跌，拖累港股掉頭向下，一度倒跌214點，低見28,326點，創1月29日後最低。之後突然有報導指國家隊入市，港股快速收復失地，更曾轉升506點，高見29,047點，但未能站穩兩萬九關及50天線（約28,972點），半日收報28,924點，升384點。午後升幅收窄。恒指收盤升232點或0.8％，報28,773點。

大市全日成交有2,759.59億港元。

國指收市跌41點或0.38％報10,973點，連跌四日。科指曾跌穿8,000點大關，低見7,706點，瀉4.6％，最終收跌0.2％報8,063點，但仍連跌四日。

個股表現方面騰訊升0.2％收盤，報644港元，成交居首達247.37億港元。成交第二大是美團，跌2.2％報302港元。創科升6％，為表現最好藍籌。油價回落，中石油跌2.6％，為表現最差藍籌。

(工商 )