沈佑蓮、沈智慧挺菜農 聯手辦發票換高麗菜活動 17:012021/03/09 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員沈佑蓮與前立委沈智慧聯手舉辦發票換高麗菜活動。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高麗菜慘跌，台中市議員沈佑蓮與前立委沈智慧聯手舉辦發票換高麗菜活動，民眾只要拿一張發票，就可換一顆高麗菜，一人限三顆，消息一出，許多民眾紛紛拿發票帶著環保袋來兌領。 沈智慧說，這次特別到彰化鹽直接向農民採買，一共買了五車約2000顆的高麗菜，透過拿一、二月發票兌換嘉惠鄰里，且所有發票也將捐給十方啟能，不但挺菜農，也嘉惠鄰里，更是做愛心，一舉三得。 中警交大副隊長廣播開講 宣傳防禦駕駛觀念駕駛 沈建宏11日當兵去 陳奕傳授役男經驗還幫剃頭 (中時 ) #沈佑蓮 #沈智慧 #菜農 #發票 #高麗菜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 辰亞彰濱181MW海上型太陽能電廠 6日舉行啟用典禮 22:222021/03/06 財經 決戰純網銀 未來金融聚焦數位服務 08:302021/03/06 財經 公車連單車路網 嘗美食1日生活圈 18:472021/03/08 寶島 桃園體育會改制總會 葉俊毅高票當選理事長 12:482021/03/06 體育 慶祝婦女節 台東市長、卑南鄉長分別獻上祝福 18:112021/03/08 寶島 梅竹賽爭議越演越烈 開幕式清大師長席空蕩蕩 16:032021/03/05 生活 一班一棵樹 新北三民高中人人為樹朗讀、馬殺雞 15:442021/03/07 寶島 力挺菜農度難關 南市議會各議員服務處明起同步贈高麗菜 16:072021/03/08 寶島 全球最大海上型光電廠啟用 彰濱崙尾東還有兩地號要招標 19:532021/03/06 生活 福原愛、江宏傑別離婚！名醫11字真言勸兩人 13:212021/03/05 生活 雲林遊子挺故鄉 買5000箱高麗菜 04:102021/03/06 地方新聞 寶島熱門新聞 劉一峰神父愛心雞蛋遭棄單 花蓮人知悉發起搶購買光 - 寶島 台東「最誠實村落」 鹿野鄉擁3家誠實商店 - 寶島 生育補助滿1年 屏東潮州出生嬰兒數爆增3成6 - 寶島 金門遭遇大旱水荒 農水署跨海支援抗災 - 寶島 北市福星國小與日本真城小學線上交流演奏 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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