高麗菜慘跌，台中市議員沈佑蓮與前立委沈智慧聯手舉辦發票換高麗菜活動，民眾只要拿一張發票，就可換一顆高麗菜，一人限三顆，消息一出，許多民眾紛紛拿發票帶著環保袋來兌領。

沈智慧說，這次特別到彰化鹽直接向農民採買，一共買了五車約2000顆的高麗菜，透過拿一、二月發票兌換嘉惠鄰里，且所有發票也將捐給十方啟能，不但挺菜農，也嘉惠鄰里，更是做愛心，一舉三得。

(中時 )