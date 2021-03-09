超強催淚彈！神人擺上萬張骨牌致敬吳孟達 倒完瞬間逼哭網友

資深港星吳孟達（達哥）上月27日因肝癌導致多重器官衰竭病逝，享壽70歲。家屬7日在香港紅磡世界殯儀館地下景行堂設靈堂，8日上午告別式結束後羽化成仙，19歲獨子吳韋侖事後受訪，透露父親生前的遺願。

吳孟達8日出殯，獨子吳韋侖雙手捧父親遺照，神情感傷地搭上靈車，親友們接著坐上小巴，隨即奉移柴灣歌連臣角火葬場火化，家屬遵從吳孟達的遺願，將其骨灰運到馬來西亞安葬。

吳韋侖捧著父親遺照，搭上靈車前往火化場。（星島日報提供）

儀式結束後，港媒拍到吳孟達遺孀侯珊燕、兒子吳韋侖、女兒吳楚瑜以及達叔弟弟等十幾個人到飯店用餐，吳韋侖難得接受訪問，他透露自己和爸爸相處的時間很多，雖然爸爸非常忙碌，還是會抽空陪伴家人；除此之外，吳韋侖說出爸爸臨終前的遺願：「好好照顧媽媽」短短6字道盡不捨愛妻侯珊燕的心境，而侯珊燕表情感傷、情緒尚未撫平，沒有回答任何提問。

遺孀侯珊燕、兒子吳韋侖。（星島日報提供）

事實上，吳孟達生前最放不下心的對象有兩個，一個是90多歲的老母親，另一個則是家庭，當時得知肝癌末期時，吳孟達不忍年邁的媽媽操心，一直封口不提病況，直到最後一天收到醫院通知，二弟吳利達擔憂哥哥沒見到媽媽最後一面會留遺憾，才決定向母親坦承；告別式當天因為擔心母親傷心過度，沒有讓她到場，子女也沒有到齊，田啟文在一旁補充，「因為隔離的問題，有的人是在海外。」

(中時新聞網)