隔夜美股主要指數漲跌背離，道瓊指數收漲逾300點，但那斯達克指數暴跌2.41%，受此影響，周二香港股市劇烈震盪，早盤在科技股重挫下一路狂瀉，隨後雖然從谷底強力反彈，但午後再度翻落盤下，不過終場仍收漲0.81%，為28773.23點。

國企股(H股)終場跌0.38%，為10973.15點，連跌第4天。

恆生科技股指數終場小跌0.23%，為連續第4天收黑，早盤一度暴跌近5%，跌破8000點大關。

隔夜那斯達克指數重挫逾2%，較2月創下的歷史收盤高點下跌逾10%，確定進入修正區。在美國上市的中概股首當其衝，嗶哩嗶哩暴跌逾17%，拼多多跌12%。

其他科技股表現分歧，中芯國際跌近5%，網易跌逾3%，小米、美團下跌2%，但騰訊反彈收漲0.2%，新東方在線、貓眼大漲逾5%，快手、阿里亦收高。

在疫苖開打、經濟重啟題材帶動下，消費股表現強勢，頤海國際漲逾5%，普拉達、科創漲逾6%，貓眼娛樂、新秀麗漲逾5%，思摩爾、長城汽車、銀河娛樂均漲逾4%。

有色股金屬股反彈，紫金礦業終場收漲0.37%，江西銅業、鞍鋼股份漲逾2%。

美圖秀秀應用程式母公司美圖股價大漲7%，該公司此前宣布購買價值4000萬美元的以太幣與比特幣。目前比特幣價格大漲8.65%，報54,051.94美元，市值重返1兆美元。以太幣價格漲8.47%，報1,824.91美元。

(時報資訊)