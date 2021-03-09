外資今賣超台股金額收歛至31億元，台北外匯經紀公司新台幣匯價以28.39元收盤，貶8.7分，成交量17.81億美元，為近一個月新低價，近半年單日最大貶幅，近二個月單日最大量。

美國財政部長葉倫表示，總統拜登的1.9兆美元援助計劃將提供足夠的資源推動美國經濟強勁復甦，但不會解決長期存在的不平等問題，並表示若出現過度通膨，將有工具可以應對。因投資人預期美國經濟成長強勁及通膨升溫，且美債殖利率續揚，使美元指數近期站上92整數關卡，並升抵三個月高點，而歐元下滑跌破1.19關卡，美元兌日幣則一度突破109。

匯價和一國的經濟成長及國力相關，根據2021年經濟成長預估，亞太整體GDP成長預估達8.3%之多，相較其他成熟型國家2.9%至6.4%的成長力道，或全球平均值6.5%來看，表現最為突出，其中，印度有望繳出10.6%的GDP高速成長，居全球之首，中國的8%緊追在後。

(時報資訊)