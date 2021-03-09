民進黨台南立委王定宇今天被周刊踢爆進住黨內美女發言人顏若芳香閨，一周最多達5次。顏若芳今天否認指「實在誤會大了」。她說，她以新台幣8000元分租其中1間房間給王定宇，自己平常則與爸媽同住。值得注意的是，前段時間日本桌球天后福原愛才被日本媒體直擊，和一名神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男友人在橫濱某飯店過夜，福原愛當時喊冤「訂了2個房間」。有美女律師之稱的李怡貞痛斥，王定宇等2人根本「睜眼說瞎話，是覺得大家智商都很低？」。

原來，32歲日本桌球天后福原愛日前遭日媒《女性SEVEN》驚爆與台灣老公江宏傑4年多婚變，還直擊她與一位外型神似MLB棒球好手大谷翔平的高帥男友人，在橫濱中華街親密約會兼過夜，消息傳出震撼中日台三地粉絲。

無獨有偶的是，據《鏡週刊》今（9日）報導，隸屬民進黨勇言會的王定宇，竟從去年11月開始，多次被直擊進出顏若芳在台北的住處，疑似同居，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班；為掩飾行蹤，王定宇則會在臉書打卡故佈疑陣。

對此，王定宇回應，因顏若芳住處有多的房間，因此才會在台北分租當休息處，顏若芳也稱是分租。但因王定宇已結婚多年，和妻子李淑吟育有3子，平日給人愛家顧家的好形象，被爆出跟民進黨發言人顏若芳「分租一個房間」，形象無疑大傷。

對於王定宇和福原愛所言，李怡貞批評，「是現在流行睜眼說瞎話大賽，還是說覺得大家智商都很低？！」李怡貞表示，自己遇過很多外遇案件，特別是那種同僚的，同辦公室的，公開場合特別冷淡，私底下看訊息卻熱絡的要死、還不時耍耍小脾氣，互買愛心咖啡或早餐的，比比皆是，直呼「承認錯誤很難嗎？」。

但為避免狂熱知情者出征她，李怡貞強調，「自己沒有黨派、沒有風向，不要來亂」。

#律師執業心得 「開兩個房間」 「分租兩個房間」 是現在流行睜眼說瞎話大賽，還是說覺得大家智商都很低？！ 我很多外遇案件， 特別是那種同僚的，同辦公室的 公開場合特別冷淡，私底下看訊息卻熱絡的要死還不時耍耍小脾氣，互買愛心咖啡或... 由女人大律師李怡貞發佈於 2021年3月8日 星期一

(中時新聞網)