大陸電訊設備生產商華為擬與廣汽集團全資子公司廣汽埃安新能源汽車，已著手聯合開發下一代智能電動汽車，雙方各投入逾百人的研發團隊。

綜合陸港媒報導，廣汽集團方面回應稱，從2017年開始，集團與華為先後兩次簽訂戰略合作協議。綜合雙方在智慧化、網聯化、電動化的合作研究，共同打造可持續迭代升級的數字平台，真正實現軟體定義汽車。具體合作進展會在適當的時機公布。

華為一直對外堅稱不會造車，上月底曾回應傳媒說公司策略不變，不造車，聚焦ICT技術，做智慧汽車增量部件供應商，幫助車企造好車。

(工商 )