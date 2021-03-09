許明杰主演三立《天之驕女》並主唱插曲〈你是最美的〉，這首〈你是最美的〉由知名音樂人蔣三省製作，原本是旗下才女王語昕演唱，但在因緣際會下，許明杰灌錄了「男聲版」，蔣三省說：「風格大不同，但都相當動聽！」讓三立《天之驕女》插曲〈你是最美的〉湊成一對「好」字，目前該曲已在劇中大量露出，反應甚好。
蔣三省用國際規格為台視年度大戲《生生世世》打造電視原聲帶，由他為許富凱量身定做的〈放風吹〉，橫掃各排行榜冠軍，《生生世世》電視原聲帶一舉拿下全球共18座音樂獎。近期他為台視新戲《一個屋簷下》製作原聲帶，主題曲請到黃子佼與他對唱，預計再創盛況。而他日前也催生〈你是最美的〉男聲版，灌錄了前SpeXial團員許明杰演唱版本，蔣三省很喜歡明杰的西洋唱法，開心笑說：「原本就SpeXial，現在唱得更Special！」
蔣三省提及男聲版的緣起，一方面是三立提及、二方面蔣三省收到來自明杰的demo，原先就對他很有印象，認為他既會演戲、聲音又好，是個非常聰明的男生，「他傳來一個聲音的檔案，是用鋼琴自彈自唱的demo，而且歌聲相當迷人！」因此蔣三省靈機一動，讓許明杰嘗試錄製男聲版。
有趣的是，明杰滿有主見，想顛覆原有版本的唱法，所以蔣三省給他很大空間，讓他嘗試自己的唱法，明杰最後用R&B的味道來詮釋，蔣三省說：「他是很聰明又頑皮的學生，有別於語昕的溫柔磁性，明杰西洋風格的唱法，讓兩者截然不同，我都很喜歡！」蔣老師又提到雙方沒有對唱、錄製不同Key的版本，各有特色，「明杰唱法重新大更改，是很不錯的版本！」
(中時 )
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