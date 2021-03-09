近來國內鳳梨被炒得火熱，許多人愛吃鳳梨，但又怕鳳梨吃起來的咬舌口感，專家表示，清洗方式很重要，千萬別用自來水加鹽，最好是將切塊的鳳梨放進白開水，再加入小蘇打浸泡，可以讓鳳梨吃起來更鮮甜又不扎嘴。

專攻美食烹飪的搜狐號《味谷的廚房》專欄指出，三月份正進入鳳梨產季，很多人怕扎口都會用自來水加鹽巴來浸泡鳳梨，不過沒有煮沸的自來水，裡面含有大量的細菌，如果吃了長時間浸泡自來水的鳳梨，恐引起腸胃不適。

《味谷的廚房》建議，準備適量的白開水或礦泉水，加一勺小蘇打攪拌後變成蘇打水，再將切好的鳳梨放入浸泡，只要浸泡兩到三分鐘就可以直接吃了，由於小蘇打屬於鹼性，能快速去除鳳梨的酸澀，吃起來會更鮮甜。

如果沒有小蘇打，還是可以用食鹽取代，因為鹽水可以分解鳳梨中的蛋白酶，降低蛋白酶對皮膚和口腔產生的刺激感，吃起來就不會又麻又澀，不過要注意的是，要用白開水或礦泉水，不要用自來水浸泡，因為經過高溫加熱，才能將自來水中的細菌和雜質去除，較不會有衛生的顧慮。

此外，很多人習慣買已經削皮的鳳梨，《味谷的廚房》提醒，有些果商會把撞壞或腐敗的部分削掉，因此削好的鳳梨比較難分辨好壞，最好買新鮮的鳳梨自己回家削，比較安心，千萬不要因為貪圖一時的方便，反而對身體造成傷害，得不償失。

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(中時新聞網)