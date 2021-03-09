樂天桃猿（Rakuten Monkeys）迎接新球季到來，球場美食街搖身一變升級萬國美食博覽會，超過20個名品櫃位大舉進駐，「桃猿美食地圖」Stronger Together！除了米其林再一顆星美食進駐、台灣復古連鎖名品店、令和美食新滋味，萬國美食樂戰正夯。

東區美食街規劃台式知名美食「鬍鬚張」魯肉飯和新潮泰式料理「泰樂添」，美食星光熠熠。桃園國際棒球場米其林再一顆星美食進駐，歡迎港式美食天王「添好運」登場！「添好運」與來自新加坡的米其林一星美食「了凡油雞」聯袂登場，米其林一星的經典美味只有在全猿主場。

港式、泰式都豐盛，怎能少得了日式？在桃園國際棒球場能夠吃到道地日式手作原汁原味廣島燒、章魚燒及烏龍麵外，美式必勝客披薩以及肯德基炸雞也來摻一腳。

至於台式復古連鎖名品店「馬祖新村」與「陽光三麥」今年將在全猿主場跟大家見面，尤其陽光三麥將推出吉祥物Rocky義式帕尼尼，東西區美食街萬國爭香，超過20個品牌，想吃的萬國美食一次滿足。

其他桃猿球場美食如愛爾蘭瘋薯、橋釣我＋、摩斯漢堡等一棒接一棒，球團呼籲球迷在幫桃猿男兒吶喊加油之餘，別忘了也來桃猿美食街體會Rakuten Monkeys的用心，一致團結餵飽肚子，樂情享受絕對不錯過。

(中時 )