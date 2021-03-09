在搭乘大眾運輸，降低音量交談、觀看影片是對他人的尊重。不過今(9日)在捷運上發生尷尬的事，捷運上一名阿伯在觀看成人影片，不過疑似耳機沒有插好，車廂內迴盪著銷魂的「啊~啊~」聲，加上阿伯看得相當入神，讓坐在一旁的妹子笑到無法自拔，而影片發出短短1小時，吸引4千多人按讚朝聖，近5百次分享。

阿伯出事了！有網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一段17秒的影片，並表示「阿北，你耳機沒接好」。從影片中可以看到在捷運車廂內，一名白髮蒼蒼的阿伯戴著耳機，相當投入的盯著手機螢幕，不過阿伯耳機疑似沒戴好，讓手機影片內容變成現場轉播，車廂的人都知道阿伯正在觀看成人影片。

但是阿伯似乎沒發現，讓坐在一旁的妹子笑到不行，從影片中看到她努力忍住笑意，但隨著影片的女主角音量越來越大，迴盪在整節車廂，讓妹子破功忍不住笑出來，甚至笑到流淚，對比一旁淡定又投入看影片的阿伯，形成強烈對比。

貼文發出1小時後引起廣大迴響，不少網友笑翻，留言區更是蓋起高樓，「旁邊妹子笑到爆」、「這妹子怎麼還坐得住！」、「旁邊的妹子看起來比較興奮」、「薑是老的辣，阿伯果然厲害，成功的引起旁邊妹紙的注意了⋯⋯」、「阿伯，出事了啦」、「阿北你沒插好…」、「阿伯心想，唉，我耳朵真的越來越不好了，怎麼音量最大了還是聽不到」。

(中時新聞網)