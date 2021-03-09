格蘭雅緻別墅泡湯池。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

瑞穗天合國際觀光酒店「金色水樂園」。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店即將滿2歲，推出「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案，平日雙人房1泊2食9400元起＋10％，入住再抽周年慶紅包1＋1，大紅包中將同時抽出2個獎項，有天成文旅商品、KTV免費歡唱、悅椿Spa按摩、瑞穗市集金幣等，最大獎為價值6萬4000元＋10％的獨棟Villa「格蘭雅緻別墅平旺日住宿券」。

「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案3月10日開始接受預訂，適用於3月15日至4月30日入住（清明連假不適用）；凡同房任1旅客身分證字號包含0、3、2、1任兩碼，即可享有此住房專案優惠價格，更加碼可以抽周年慶紅包1＋1。

此外，於社群網站上舉辦「321壽星召集令」活動，凡與酒店同為3月21日出生的壽星，可在酒店Facebook指定貼文留言「＃瑞穗天合HBD 我的城堡慶生之旅！」，將抽出2名幸運壽星於2021年3月21日生日當天免費入住親子溫馨家庭房，價值5萬2000元＋10％（中獎者需支付機會中獎稅金10％）。

為回饋眾多3月21日壽星，3月10日上午10：00起，開放壽星以電話預訂2021年3月21日入住親子溫馨家庭房，可享官網「瑞穗饗樂假期專案」專案價格直接折扣5000元，活動限量10間訂完為止。

(中時 )