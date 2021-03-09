明安（8938）因客戶下單積極的驅動，今年2月單月營收達9.74億元，比去年同期的5.57億元，年成長幅度達74.85％，累計今年前2月營收約26.56億元，年增約45.90％。

明安9日公佈今年2月營收9.74億元，比去年同期的5.57億元，年成長幅度達74.85％，明安表示，主要是去年2月受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，基期較低，加上上游客戶為了因應產品鋪貨及市場需求，出貨量較往年增加。

(工商 )