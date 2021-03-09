明安2月營收 年增達74.83％ 17:192021/03/09 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明安（8938）因客戶下單積極的驅動，今年2月單月營收達9.74億元，比去年同期的5.57億元，年成長幅度達74.85％，累計今年前2月營收約26.56億元，年增約45.90％。 明安9日公佈今年2月營收9.74億元，比去年同期的5.57億元，年成長幅度達74.85％，明安表示，主要是去年2月受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，基期較低，加上上游客戶為了因應產品鋪貨及市場需求，出貨量較往年增加。 宏碁2月營收 年增80.9％ 《興櫃股》晶呈2月營收雙升 前2月增12.98％ (工商 ) #明安 #月營收 #年成長 #幅度達 #客戶下單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明躍國際2月營收年增395.36％ 22:392021/03/09 財經 精誠前二月營收46.37億元 年增16.71％ 17:492021/03/09 財經 久陽2月營收1.54億元、年增129％ 15:102021/03/09 財經 沛波受假期影響 2月營收2.02億元、年減23.55％ 17:292021/03/09 財經 軒郁2月營收9,830萬元 年增29％ 20:012021/03/09 財經 《電機股》力達-KY出貨回到正軌 2月營收年增463.8％ 08:532021/03/09 財經 友達2月營收年增44.7％、群創年增79.3％ 14:492021/03/09 財經 上奇2月營收年增55％達4.95億元 寫歷年同期新高 16:102021/03/09 財經 《興櫃股》力士2月營收年增1.18倍 創同期新高 09:272021/03/09 財經 漢來美食2月營收逾4億 年增83.14％創同期新高 19:462021/03/09 財經 《鋼鐵股》大成鋼2月營收續升 Q1更旺 12:172021/03/09 財經 財經熱門新聞 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 美股熊來了？4大指數揭真相 科技股止跌看這指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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