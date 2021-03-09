晶華(2707)國際酒店集團公布2月自結合併營收5.61億元，較1月5.29億元成長6.1％、較去年同期3.78億元成長達48.19％，為近1年次高佳績、終止連12月年衰退態勢。累計前2月合併營收10.9億元，較去年同期10.66億元成長2.27％，為1年來首度恢復正成長。

晶華表示，2月營收睽違1年再繳「雙升」佳績，主因今年春節連假的餐飲及精品買氣大增，帶動台北晶華酒店餐廳及麗晶精品營收跳增，而太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績亦持續成長，挹注穩健動能。

由於今年春節落於2月、去年則落於1月，比較基期有所不同，若以衡量基準較一致的前2月合併營收觀察，晶華今年前2月合併營收亦小幅成長2.27％，為1年來首度轉正，顯示晶華營運已重返成長軌道。

晶華指出，2月國際疫情仍嚴峻，國人無法出國而留在台灣過年，各地台商及華僑返台過年人數亦創高峰，消費需求明顯反應在年菜外帶及除夕圍爐上。晶華今年常溫年菜及零售通路的冷凍年菜外賣銷售業績約3200萬元、年增達逾70％。

其中，晶華今年高檔年菜需求量倍增，顯示消費者將過往出國預算轉為加碼使用於餐飲，帶動平均客單價顯著提升。而台北晶華酒店的春節連假期間住房率，亦提升至80％以上，帶動晶華牛年業績開出紅盤。

展望後市，由於國境尚未完全開放，台北晶華酒店持續推出豐富多元的餐飲活動與住宿專案，積極爭取國旅市場商機，包括致贈旗下3間自助餐廳千元餐飲金的「晶華加碼GO」、將客房結合龍蝦、牛排、吃到飽等三大餐飲法寶「海陸雙饗．一泊三食」住房優惠專案等。

此外，晶華因應後疫情時代隨時隨地運動強身風潮，攜手健身品牌喬山推出「魔鏡健身之旅」住房專案。並延續最負盛名的類出國體驗，即日起上線推出「春日風呂」住房專案，引領旅客享受兼具食藝與文化的城市度假之旅。

晶華表示，希望透過豐富多元的餐飲活動與住宿專案，積極爭取國旅市場商機，盼為首季業績挹注良好營運動能。而後續即將陸續來臨的4月連假、母親節、端午節粽子及禮盒商機，均可望對住房率及餐飲營收有所助益。

(時報資訊)