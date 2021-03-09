台南市北門區位處沿海地帶，人口老化嚴重、醫療資源不足，僅有2家西醫診所，北門區衛生所與衛服部新營醫院合作，建立中西醫療照護平台，3月起每周二上午開辦中醫照護門診及中藥安全講座，提供長期中醫醫療據點，未來也將轉型為中西醫療服務機構模式，可多元化結合引進西醫門診，提供民眾公共衛生服務、中西醫療諮詢和中西醫療門診。

衛生福利部新營醫院中醫科何裕鈞主任帶領的中醫師團隊，開辦中醫醫療照護門診，提供各種針灸療法、整脊、肌筋膜疼痛徵候群、中風後遺症、坐骨神經痛、退化性關節炎以及內科、婦科更年期照護等，讓民眾就診時間大幅度縮短；就醫資料透過網路連結，可協助整合北門區民眾用藥資料，提供更精準就醫方針。

除了常規中醫治療外，有其他醫療需求民眾，也可轉介回新營醫院就診，或是透過院內健康資訊協助，整合醫院社會資源福利提供弱勢民眾協助，未來執行有成效，也會複製此中醫醫療照護模式，推及到台南市行政區中沒有中醫診所的7區衛生所，造福更多偏鄉民眾。

(中時 )