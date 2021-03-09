國光地下道即將於3月11日啟動第一階段填平工程作業，道路封閉示意國。（台中市警局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第三分局已提前規劃「南區國光地下道填平工程週邊重要路口交通崗位」勤務，指派員警及義交加強周邊重要路口交通疏導。（台中市警局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市鐵路高架化後，市府陸續展開地下道填平工程，其中連結台中市南區、西區的國光地下道即將於今年3月11日啟動第一階段填平工程作業，預估影響上千車流，必須改道而行；台中市警局第三分局提醒民眾，可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。

國光地下道是連結台中市南區、西區重要幹道，地下道填平工程，影響到林森路、國光路每日約2000輛汽機車流，而東西向建國南北路每日也有約千輛車流，施工期間都必須改道而行。

國光地下道填平工程採分階段執行，第一階段施工期程預計自3月11日起至6月28日止，將封閉地下道主線汽車道，側車道則維持機慢車通行（大型車輛除外），施工期間地下道兩端路口（國光路與自由路口、國光路與復興路口）均禁止左轉；第二階段將實施全部封閉，預計12月31日完工。

因應國光地下道施工啟動，台中市政府警察局第三分局已提前規劃「南區國光地下道填平工程週邊重要路口交通崗位」勤務，指派員警及義交加強周邊重要路口交通疏導，警三分局也特別提醒市民，可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。

第三分局也呼籲，民眾可多多利用大眾運輸工具，如需自行開車上路，應善用大眾媒體、廣播，避開壅塞路段、時段，倘遇有道路壅塞情事，也請耐心行駛，遵守交通管制措施，並配合員警、義交指揮，配合施工期間一時之不便，展望未來更加便捷、寬闊的行車動線。

(中時 )