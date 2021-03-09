雲林縣長張麗善到雲林縣立體育館內的桌球預賽場地為選手們加油打氣，並向辛勞的工作人員致意。（雲林縣府提供）

110年全國中等學校運動會資格賽開打！桌球、羽球、網球、木球資格賽9日分別在雲林縣立體育館、雲林科技大學羽球場、莿桐國中網球場、義峰高中木球場舉行，縣長張麗善特地到場為選手們加油打氣，並向所有辛勞的工作人員致意。

教育處指出，110年雲林全中運從3月9日的資格賽拉開序幕，今年資格賽桌球、羽球、網球皆分為高男組（單打、雙打、團體）、高女組（單打、雙打、團體）、國男組（單打、雙打、團體）、國女組（單打、雙打、團體）共12組。

其中桌球參賽隊數452隊，人數1728人，爭取416個決賽席次；羽球參賽隊數460隊，人數1836人，爭取320個決賽席次；網球參賽隊數276隊，人數777人，爭取224個決賽席次。木球則參賽隊數391隊，人數916人，角逐512個席次。

110年全中運將於4月17日至22日在雲林登場，開幕典禮將於4月17日下午在縣立斗南田徑場舉行，閉幕典禮則於22日下午在雲林縣政府大禮堂舉辦。

(中時 )