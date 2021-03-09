110年全國中等學校運動會資格賽開打！桌球、羽球、網球、木球資格賽9日分別在雲林縣立體育館、雲林科技大學羽球場、莿桐國中網球場、義峰高中木球場舉行，縣長張麗善特地到場為選手們加油打氣，並向所有辛勞的工作人員致意。
教育處指出，110年雲林全中運從3月9日的資格賽拉開序幕，今年資格賽桌球、羽球、網球皆分為高男組（單打、雙打、團體）、高女組（單打、雙打、團體）、國男組（單打、雙打、團體）、國女組（單打、雙打、團體）共12組。
其中桌球參賽隊數452隊，人數1728人，爭取416個決賽席次；羽球參賽隊數460隊，人數1836人，爭取320個決賽席次；網球參賽隊數276隊，人數777人，爭取224個決賽席次。木球則參賽隊數391隊，人數916人，角逐512個席次。
110年全中運將於4月17日至22日在雲林登場，開幕典禮將於4月17日下午在縣立斗南田徑場舉行，閉幕典禮則於22日下午在雲林縣政府大禮堂舉辦。
(中時 )
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